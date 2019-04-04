Роналду восстановился после травмы и сможет сыграть с «Аяксом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду восстановился после травмы и готов принять участие в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Аяксом». Как сообщает Marca, португальский футболист находится в хорошей форме и прошёл реабилитацию с опережением графика.



Издание отмечает, что Роналду готов выйти на поле уже в матче 31-го тура чемпионата Италии с «Миланом», который состоится 6 апреля, но вряд ли это произойдёт. В «Ювентусе» хотят поберечь форварда, чтобы тот не получил рецидив.



34-летний игрок получил повреждение 25 марта в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Сербии.



Первый матч между «Аяксом» и «Ювентусом» состоится 10 апреля в Амстердаме, ответный — 16 апреля в Турине.

«Ювентус»: у Роналду выявлено незначительное повреждение мышц правого бедра