«Кальяри» избежит закрытия трибун за расистские выкрики фанатов в адрес Кина

Итальянская федерация футбола не станет применять к «Кальяри» серьёзные санкции в связи с поведением фанатов во время матча 30-го тура Серии А с «Ювентусом» (0:2).



Как сообщает Football Italia со ссылкой на ITASportPress, клубу придётся выплатить штраф за расистские выкрики фанатов в адрес нападающего бьянконери Мойзе Кина. В ходе расследования было установлено, что форварда оскорбляли всего 40-50 человек. Также выкрики доносились с трибуны лишь после гола Кина.



Напомним, после гола на 85-й минуте Кин встал напротив трибуны фанатов «Кальяри» и развёл руки. Это действие форварда вызвало бурную реакцию — болельщики начали освистывать игрока и оскорблять его на почве расизма. Позже партнёры Кина Леонардо Бонуччи и Блез Матюиди оттащили его от трибун.



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