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Сёмин: играть с болельщиками просто, но лучше бы свет провели на базу

Сёмин: играть с болельщиками просто, но лучше бы свет провели на базу
Футбол / РПЛ

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о деятельности бывшего президента московской команды Ильи Геркуса.

«Что современного и интересного делал Илья Геркус? При нём разрисовали площадь у стадиона? Вы знаете, мне кажется, что интереснее открыть новое поле для детей. Или провести свет на базу, чтобы команда могла тренироваться в тёмное время суток. Сейчас такой возможности нет. Мне это интереснее. А играть в игрушки с болельщиками, мне кажется, очень просто. Есть деньги – играй.

Почему ушёл из клуба Сычёв? Позвоните бывшему спортивному директору клуба Штоффельсхаусу и спросите. Фернандеш от него тоже ждал звонка. Тоже не дождался. А я практически со всеми на контакте: просто в большей или меньшей степени», — сказал Сёмин в эфире YouTube-канала «Commandos».

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