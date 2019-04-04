Сёмин: играть с болельщиками просто, но лучше бы свет провели на базу

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о деятельности бывшего президента московской команды Ильи Геркуса.



«Что современного и интересного делал Илья Геркус? При нём разрисовали площадь у стадиона? Вы знаете, мне кажется, что интереснее открыть новое поле для детей. Или провести свет на базу, чтобы команда могла тренироваться в тёмное время суток. Сейчас такой возможности нет. Мне это интереснее. А играть в игрушки с болельщиками, мне кажется, очень просто. Есть деньги – играй.



Почему ушёл из клуба Сычёв? Позвоните бывшему спортивному директору клуба Штоффельсхаусу и спросите. Фернандеш от него тоже ждал звонка. Тоже не дождался. А я практически со всеми на контакте: просто в большей или меньшей степени», — сказал Сёмин в эфире YouTube-канала «Commandos».

Сёмин: отдельные игроки «Локо» не лучшим образом себя проявили в Лиге чемпионов