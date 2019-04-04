Инс: медовый месяц Сульшера и «Манчестер Юнайтед» закончился

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Инс поделился мыслями о спаде в игре «красных дьяволов» под руководством Уле-Гуннара Сульшера.



«Медовый месяц Сульшера и «Манчестер Юнайтед» определённо закончился. Подписав контракт, он сказал, что теперь пора приступить к работе. На тренера, утверждённого на своём посту, всегда оказывается больше давления, чем на временного наставника, и Сульшер понимает, что теперь к нему будет приковано пристальное внимание после каждого поражения.



Конечно, давление будет расти. Ему предстоит проделать много работы, и он знает об этом. У каждой команды бывает спад, но сейчас максимально неподходящий момент для этого. Впереди матч с «Барселоной», а потом игра с «Вест Хэмом», — цитирует Инса Goal.com со ссылкой на Paddy Power.

Сульшер продолжает проигрывать. Что происходит? Кризис или невезение?