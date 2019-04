Сульшер продолжает проигрывать. Что происходит?

Поражение от «Вулверхэмптона» по нескольким причинам стало очень болезненным. Во-первых, это третье поражение в четырёх матчах. Во-вторых, это второе поражение от «Вулверхэмптона» за две недели. В-третьих, среди соперников «МЮ» до конца апреля: «Сити», «Челси» и дважды «Барселона». Оу. Сильно, чего уж там.



Перед серией настолько сложных игр, конечно, нужно было побеждать. И всё равно, что «Вулверхэмптон» — абсолютно лучшая команда за пределами большой шестёрки, которая не только оторвалась от ближайшего соперника на восемь очков, но и по ожидаемым очкам (xPts) ближе к четвёртому месту, чем к восьмому. Соперник посерьёзнее того же «Эвертона», к которому «МЮ» ехать 21 апреля.

Соперник настолько серьёзный, что Уле-Гуннар Сульшер даже отзеркалил расстановку хозяев. Можно называть это осторожностью, трусостью или уважением – это детали, смысл в том, что ни о какой недооценке речь точно не идёт. Сульшер оценил соперника максимально высоко.



Зеркальные схемы обычно приводят к игре с невысоким темпом, разбитой большим количеством единоборств и лишённой пространстве. Так и вышло: на двоих команды нанесли всего девять незаблокированных ударов по воротам из пределов штрафной. План Сульшера включал Фреда в роли разыгрывающего опорника и серьёзным образом зависел от индивидуальных действий лидеров. К этому мы ещё вернёмся. А пока – немного цифр и картинок.



Если посмотреть только видеообзор матча, складывается впечатление, что хозяева разрывали «МЮ» контратаками. Это не совсем так: разрывали, но только когда счёт был уже в их пользу, а гости играли вдесятером. И даже несмотря на это самый опасный из нереализованных моментов в матче – удар Ромелу Лукаку на пятой минуте (0,56 xG).



Карта xG в динамике матча показывает, что «МЮ» (жёлтый график) в равных составах (до 57 минуты) наиграл на второй гол. У «Вулверхэмптона» в этом промежутке, кроме гола, был один хороший момент – удар Леандро Дендонкера на 30 минуте. У гостей больше. Их гол на графике выглядит абсолютно логичным, только забили они в свои ворота.

Карта ожидаемых голов в динамике игры

На собственный гол «МЮ» отреагировал ещё одним моментом: ударом Джесси Лингарда с линии вратарской. Это, а также момент Лукаку в конце тайма и явный шанс Скотта Мактоминея в начале второго тайма – веские аргументы в пользу того, что Сульшер всё сделал правильно, а «МЮ» не заслужил поражения.



Так, что «Вулверхэмптону» просто повезло? Хм, извините, нет.



«МЮ» действительно был ближе ко второму голу в равных составах. Но во-первых, всё равно не контролировал игру, а во-вторых, преимущество по моментам в течении часа – ещё не значит, что команда играет хорошо. «МЮ» играл не то чтобы плохо, а привычно – с теми же недостатками, которые все уже изучили.

Несмотря на игрока с качественным пасом в роли опорника, атаки низом через центр у «МЮ» совершенно не проходили. Фред действительно неплохо разгоняет атаки, но выше мяч неизбежно сваливался на фланги. На карте средних позиций Шоу и Янг на одной линии с Погба, а это игроки, которые нацелены на подачу в штрафную, а не контроль мяча и растягивание обороны.

«МЮ» — справа

При таких флангах полузащиты ещё важнее становится роль Поля Погба. Фактически, в текущем составе только он мог обеспечить альтернативу кроссам и дальним ударам. И… на этом всё. Больше о Погба по итогам матча сказать нечего. Хотя, нет, есть.

Что не так с Полем Погба

Жозе Моуринью вчера рассказал дивную историю. Один игрок (Жозе назвал его «Его превосходительство») после выездного матча не хотел возвращаться в Манчестер с командой на автобусе и попросил тренера отпустить его уехать домой самостоятельно. Жозе отказал: до Манчестера было всего полчаса езды на автобусе, экономия времени минимальна. Игрок обиделся. После матча он попросил ещё раз. Так как «МЮ» выиграл, Моуринью, по своему собственному выражению, дал слабину. «Ок, езжай, но хотя бы через 10 минут. Со стадиона мы должны выехать все вместе». Игрок опять обиделся. А потом всё-таки пересел в Rolls-Royce с шофёром. «Машина была новой, и его превосходительство хотел покинуть стадион на Rolls-Royce. Что я должен был сделать?».



К чему здесь эта история? Сейчас поясню. В ней в одном абзаце идеально описана проблема с Погба, которую Моуринью так и не решил, потому что ставил игрока в рамки. А Сульшер решил: никаких рамок нет. За это он получил серию побед, которую организовал лично Погба. 15 голов и голевых передач в первых 12 матчах, которые француз провёл с новым тренером – неплохая реакция на свободу. Но когда Погба не делает результат – разве «МЮ» не начинает вам кое-что напоминать?

Что не так с «Юнайтед» при Сульшере

Мне он напоминает тот же «Юнайтед» Моуринью. Осторожный, закрытый, со слабой позиционной атакой, постоянными навесами и – этого действительно не отнять – борьбой до последней секунды. Луи ван Гал сказал, что Сульшер играет так же, как Моуринью, только выигрывает. Уточнение: только выигрывает благодаря Погба. Когда Погба не решает, Сульшер просто играет как Моуринью.

Назначение Сульшера – рискованный шаг. Но иначе «МЮ» не мог Норвежец стал постоянным главным тренером. Контракт подписан сроком на три года.

Сам тренер точно это видит. Фред в роли разыгрывающего опорника – это попытка наладить контроль мяча. В центре поля. Но без должной поддержки партнёров такой игрок просто превращается в мишень для прессинга. Вспомнили Жоржиньо в «Челси»? Вот. Только здесь получилось ещё хуже. «Вулверхэмптон», кстати, почти не применял высокий прессинг. За весь матч – всего пять отборов и перехватов на чужой половине поля. Но и этого хватило для двух ошибок Фреда, в том числе, голевой. Фред провалился, но отчасти его подставили.

Сульшер сумел быстро выстроить хорошую контратакующую команду, сила которой – в быстром переходе из обороны в атаку. Такой стиль реализует сильные стороны его состава: упор на фланги в атаке, быстрых вингеров и подключения Погба во втором темпе атак. Это действительно здорово. Но этот стиль не универсален: его можно применять при довольно ограниченных обстоятельствах. Не в каждом сценарии матча востребованы быстрые фланговые атаки.



Другой недостаток этого стиля: качество игры очень зависит от состава, на нём плохо отражается ротация. Марсьяль/Рашфорд/Лингард дают необходимую скорость в атаке, чтобы соперник контролировал мяч осторожно, опасаясь пропустить контратаку. Мата и Санчес – игроки других качеств, но их качества оказываются не востребованы, потому что стиль требуют именно скорости в переходной фазе.



Другой приём Сульшера, который плохо сочетается с составом: частая смена схем. Линделёф и Янг – не лучший выбор при игре с тремя центральными защитниками. Швед слишком ведомый игрок, его тянет в центр, и расстояние между ним и Смоллингом оказывается слишком маленьким. Янг в принципе на любой позиции играет одинаково, пробрасывает мяч и делает рывок, а потом кросс. На бровке в контратакующей модели это полезный навык, но в тройке центральных защитников он просто ни к чему.



Удобный календарь и реакция Погба на смену тренера помогли Сульшеру добиться серии результатов, которые не вполне коррелировали с качеством игры «МЮ». Точнее, не учитывали её объективные недостатки. С новым тренером «МЮ» действительно добился прогресса в игре, но не настолько значительного, как показывали результаты.



В последний месяц мы видим обратную тенденцию. Например, матч с «Арсеналом», который Сульшер проиграл, не был в исполнении команды хуже по качеству, чем предшествовавший ему матч с «Арсеналом», который Сульшер выиграл.

Сульшеру тоже иногда не везёт. «МЮ» всё делал правильно, но проиграл Быстрый разбор матча.

Вчерашний матч с «Вулверхэмптоном» — другой пример того, что в статистике называется Regression toward the mean. Возвращение к среднему значению. В переводе на человеческий язык, это значит, что закона бутерброда на самом деле не существует. Спорно, конечно: достаточно уронить бутерброд, чтобы поверить этот закон, как в закон тяготения. В любом случае, «МЮ» выиграл слишком много матчей, которые, исходя из качества игры и логики развития игры, не должен был выиграть. Теперь проигрывает матчи, в которых не заслужил проиграть. Можно посочувствовать, но всё-таки, команде, которая ТАК прошла «ПСЖ», не на что жаловаться.



Больше материалов автора – в его телеграм-канале «Диего Симеонович».