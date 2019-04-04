Й. Ольсен: уверен, де Лигт сможет заиграть в «Манчестер Юнайтед»

Бывший датский хавбек «Аякса» и «Манчестер Юнайтед» Йеспер Ольсен считает, что защитник амстердамцев Матейс де Лигт отлично подходит «красным дьяволам».

«Способен ли де Лигт заиграть в «МЮ»? Да, уверен в этом. Чтобы выступать в «Аяксе», футболист должен обладать качеством. Поэтому он способен заиграть в «Юнайтед». Матейс подходит любой топ-команде», — сказал Ольсен в интервью Omnisport.

В услугах де Лигта также заинтересована «Барселона». По информации СМИ, каталонцы попытаются оформить трансфер до матчей «Аякса» с «Ювентусом», которые встретятся в четвертьфинале Лиги чемпионов (10 и 16 апреля).

Матейс является воспитанником «Аякса». В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 19-летний защитник забил 2 гола в 27 матчах.