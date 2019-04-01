СМИ: де Лигт летом перейдёт в «Барселону»

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт в ближайшее трансферное окно может перейти в «Барселону», сообщает De Telegraaf. По информации издания, каталонскому клубу дали понять, что за трансфер игрока не придётся платить столько же, сколько другим. Этому способствовали хорошие отношения испанцев с амстердамским клубом, а также желание футболиста продолжить карьеру именно на «Камп Ноу».

Де Лигт выступает в составе «Аякса» с 2016 года. В нынешнем сезоне в 26 матчах за амстердамский «Аякс» в чемпионате Нидерландов 19-летний защитник стал автором 2 голов и одной результативной передачи. Рыночная трансферная стоимость защитника составляет € 70 млн. Де Лигт также выступает за национальную команду Нидерландов.