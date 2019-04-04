Жиру: сейчас «Челси» нужен импульс

Нападающий лондонского «Челси» Оливье Жиру после домашнего матча 27-го тура английской Премьер-Лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион» (3:0) отметил, что его команде нужно сохранять победный настрой.

«Нам нужно продолжать в том же духе. Команда провела не лучший матч в Кардиффе, но показала сильный характер. С «Брайтоном» мы хотели сыграть на ноль и быть эффективными в атаке, и у нас получилось. Мы забили красивые голы. Сейчас нам нужен импульс. В понедельник снова проведём домашний матч, так что нам вновь нужно побеждать», — приводит слова Жиру пресс-служба «Челси».

«Челси», набрав 63 очка, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В 32 встречах лондонская команда одержала 19 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 7 поражений.