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«Севилья» обыграла «Алавес» в чемпионате Испании

«Севилья» обыграла «Алавес» в чемпионате Испании
Футбол / Испания

В матче 30-го тура испанской Примеры «Севилья» принимала «Алавес» из Витории. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Автором первого мяча стал полузащитник Роке Меса, отличившийся на 41-й минуте после передачи хавбека Пабло Сарабии. В конце второго тайма Сарабия увеличил преимущество «Севильи», голевой пас отдал нападающий Виссам Бен-Йеддер.

«Севилья» одержала третью победу в последних четырёх матчах в чемпионате Испании. Для «Алавеса» это поражение стало вторым подряд.

«Севилья» занимает пятое место в турнирной таблице Примеры. В активе команды Хоакина Капарроса 46 очков. «Алавес» (44) — на седьмом месте.

Посмотреть статистику игроков испанского первенства можно на «Чемпионате».

Испания - Примера. 30-й тур
04 апреля 2019, четверг. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
2 : 0
Алавес
Витория
1:0 – Меса – 41, 2:0 – Сарабия – 80
Овчинников: приедет к нам Месси. Думаете, он по 40 голов будет забивать? Нет
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