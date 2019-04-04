Овчинников: приедет к нам Месси. Думаете, он по 40 голов будет забивать? Нет

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников высказался о зарплатах в РПЛ и выразил сомнение, что форвард «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сможет забивать в чемпионате России по 40 мячей за сезон.

«Я полжизни, по большому счёту, играл бесплатно. Несусветные зарплаты футболистов — миф. Думаете, все игроки в Премьер-Лиге повально получают бешеные деньги? Когда я знакомым называю цифры даже по первой лиге, они не верят: «Да ты врёшь! И за эти деньги ещё надо в субботу-воскресенье работать?! Не-е-е, так не пойдёт». В ПФЛ вообще не зарплаты, а пособия по безработице. Легенды о зажравшихся футболистах по большей мере созданы СМИ. Кому-то нужно было натравить народ на бедных футболистов. На самом деле хоккеисты, баскетболисты в среднем больше получают. При том что у нас очень непростой чемпионат. Очень непростой и специфичный. Вспомните, сколько звёзд к нам приезжало, и каких! И чего? Халк по 30 мячей за сезон отгружал? А он 80 миллионов стоит! За такие деньги Халк всегда должен играть великолепно. Приедет к нам Месси. Думаете, он по 40 голов будет забивать? Да нет. Понятно, что игрок от бога, лучший футболист мира, но у нас крайне сложная лига», — сказал Овчинников, побывавший в гостях у «Чемпионата».