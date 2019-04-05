«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис», «Леганес» вырвал победу у «Вальядолида»

В матче 30-го тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» принимал «Бетис». Встреча состоялась в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Сосьедада» Хуанми, отличившийся на 17-й минуте. Полузащитник «Бетиса» Серхио Каналес сравнял счёт в начале второго тайма. Победу хозяевам принёс хавбек Микель Оярсабаль, отправивший мяч в ворота соперника на 83-й минуте.

В другой игре 30-го тура чемпионата Испании «Леганес» принимал «Вальядолид». Матч прошёл в Леганесе на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол забил форвард Гидо Каррильо на 96-й минуте.

Турнирная таблица Примеры доступна на «Чемпионате».