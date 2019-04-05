«Виллем II» прервал аренду Озбилиза после нежелания игрока выходить на замену

«Виллем II» расторг арендное соглашение с бывшим полузащитником «Спартака» и «Кубани» Аразом Озбилизом, сообщает De Telegraaf. По информации издания, причиной расторжения договора стало нежелание армянского футболиста выходить на замену в матче с командой Фортуна Сиддард» (3:2). После инцидента игрок вернулся в «Бешикташ».

В чемпионате Нидерландов 29-летний Озбилиз провёл 14 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передач.

Озбилиз выступал за «Кубань» в сезоне-2012/13, а с 2013 по 2015 год защищал цвета «Спартака». С 2016 года права на игрока принадлежат «Бешикташу». Это уже третья аренда для футболиста. Ранее он выступал за испанский «Райо Вальекано» и молдавский «Шериф».