Овчинников: кто-то же должен «Спартак» ненавидеть. Пускай это буду я

В преддверии дерби «Спартак» — ЦСКА старший тренер «армейского» клуба Сергей Овчинников прокомментировал свою знаменитую цитату из игрового прошлого: «Больше всего ненавижу в жизни две вещи: хлебные крошки на столе и московский «Спартак».



«С точки зрения «Спартака» ничего не поменялось (улыбается). Убеждения – они пожизненные. Думаю, «спартачи» ко мне тоже не испытывают большой любви. Есть уважаемый в стране клуб «Спартак», но кто-то же должен его ненавидеть, правильно? Пускай это буду я», — сказал Овчинников, побывавший в гостях у «Чемпионата».

ЦСКА, набрав 37 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» отстаёт на один балл. Встреча состоится завтра, 6 апреля, на стадионе «Открытие Арена». Начало матча – в 19:00 мск.



Полное интервью с Овчинниковым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.