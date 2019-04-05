Роуз — о штрафах за расизм на трибунах: я столько же трачу за ночь в Лондоне

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Дэнни Роуз прокомментировал поведение фанатов сборной Черногории в недавнем матче отбора к Евро-2020, а также поделился мыслями о борьбе с расизмом в современном футболе.



«Восемь лет назад в Сербии со мной произошло то же самое, поэтому я думал, что в Черногории будет так же, и оказался прав. Выкрики не повлияли на мою игру. Я уже большой мальчик и знаю, что три очка – не главное, когда речь заходит о подобных ситуациях. Но тогда мне просто хотелось победить, чтобы как можно скорее уехать из Черногории.



Конечно, грустно, что в преддверии некоторых матчей приходится думать о расизме, но чему удивляться, если страны платят штрафы, равные сумме, которую я трачу за ночь в Лондоне. Почеттино дисквалифицируют на две игры за споры с судьёй, а страну могут лишь незначительно оштрафовать за расизм. Это фарс. Пока в футболе не появятся серьёзные наказания, не стоит ожидать каких-либо изменений», — цитирует Роуза ESPN.



УЕФА открыл дело в отношении Черногории. Опять расизм Англичане хотят беспрецедентных санкций.