ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в концовке дерби «молодёжек»

В 22-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал ЦСКА. Матч прошёл на четвёртом поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился со счётом 1:2.



Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма – на 31-й минуте точным ударом отметился нападающий Данила Прошляков. В начале второй половины встречи, на 53-й минуте, полузащитник «армейцев» Виталий Жиронкин восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти. Под занавес матча, на 88-й минуте, ЦСКА вырвал победу усилиями защитника Ивана Захарова, также отличившегося с 11-метровой отметки.



С турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».



В параллельном матче 22-го тура молодёжного первенства встречались «Анжи» и «Динамо». Игра состоялась на третьем поле «Анжи-Арены» и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.



На 49-й минуте полузащитник бело-голубых Виктор Демьянов отправил мяч в сетку ворот соперника. Точку в матче поставил защитник Илья Калачёв, реализовавший пенальти.

