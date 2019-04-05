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ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в концовке дерби «молодёжек»

ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в концовке дерби «молодёжек»
Футбол / РПЛ

В 22-м туре молодёжного первенства России «Спартак» принимал ЦСКА. Матч прошёл на четвёртом поле академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова и завершился со счётом 1:2.

Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма – на 31-й минуте точным ударом отметился нападающий Данила Прошляков. В начале второй половины встречи, на 53-й минуте, полузащитник «армейцев» Виталий Жиронкин восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти. Под занавес матча, на 88-й минуте, ЦСКА вырвал победу усилиями защитника Ивана Захарова, также отличившегося с 11-метровой отметки.

С турнирной таблицей молодёжного первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
05 апреля 2019, пятница. 14:00 МСК
Спартак-мол.
Москва
1 : 2
ЦСКА-мол.
Москва
1:0 – Прошляков – 31, 1:1 – Жиронкин – 53 (пен), 1:2 – Захаров – 88 (пен)

В параллельном матче 22-го тура молодёжного первенства встречались «Анжи» и «Динамо». Игра состоялась на третьем поле «Анжи-Арены» и завершилась победой московской команды со счётом 2:0.

На 49-й минуте полузащитник бело-голубых Виктор Демьянов отправил мяч в сетку ворот соперника. Точку в матче поставил защитник Илья Калачёв, реализовавший пенальти.

Россия - Молодёжное первенство. 22-й тур
05 апреля 2019, пятница. 14:00 МСК
Анжи-мол.
Махачкала
0 : 2
Динамо-мол.
Москва
0:1 – Демьянов – 49, 0:2 – Калачёв – 90+4 (пен)
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