Симеоне: победа в матче с «Барселоной» — наш единственный шанс на чемпионство

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от матча 31-го тура чемпионата Испании с «Барселоной».

«При мне мы ни разу не обыгрывали „Барселону“ на её поле в Примере. Безусловно, это добавляет оптимизма. Победа в этом матче — наш единственный шанс на чемпионство. Но если мы победим „Барселону“, а затем начнём терять очки, то победа не будет ничего значить.

Мы очень уважаем Месси, но не испытываем страха перед ним. Его штрафные — настоящее мастерство.

Мы должны ценить то, что «Барселона» считает нас главным конкурентом», — приводит слова Симеоне Marca.

Также наставник «матрасников» оценил работу главного тренера каталонцев Эрнесто Вальверде.

«Нужно отметить отличную работу Вальверде. К сожалению, в прошлом сезоне в Риме с ними произошло то же самое, что с нами в этом году в Турине. Но сейчас „Барселона“ в завидной ситуации: лидирует в чемпионате, вышла в финал Кубка, сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов», — добавил аргентинский специалист.