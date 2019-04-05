Орлов: Кокорина и Мамаева убили с точки зрения футбола

Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о решении суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября 2019 года.

«Ну что сказать? Для меня это позор вообще, нашей всей судебной… 18 следователей! Ну что творится? Во-первых, ребят убили — с точки зрения футбола. Вы видели поправившегося Кокорина?

Чего их так долго держат-то без суда? Следствие чего ж там расследует, интересно? Слушайте, столько людей за это время уже осудили и выпустили. У них мелкое хулиганство, ну что же… семь лет! — идёт оттуда, из Москвы. И каждый раз перед очередным разбирательством выступает пресс-атташе президента, господин Песков. И он как будто даёт установку: «Нет». Хоть бы раз сказал: «Ребята…» Уже Дмитрий Киселёв сказал: «Сколько ж можно держать их?»

Мы не испытываем к нему больших радостных чувств. И он. Нормальный человек — если ты нормальный — ну как можно к этому относиться? Спросите любого нормального человека. Это только какие-то завистники, какие-то, не знаю, люди, которые жаждут, чтобы всех посадили или расстреляли. Такие тоже у нас люди есть. Ну сколько можно их держать? Вы осудите, дайте срок!» — приводит слова Орлова «Эхо Москвы».