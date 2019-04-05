«Манчестер Юнайтед» может обменять Погба на Варана и Бэйла

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба может перейти в «Реал» в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По данным источника, француз намерен сменить обстановку и готов стать игроком «Королевского клуба». Вследствие этого руководство манкунианцев намерено извлечь пользу из ухода Погба и хочет получить в обмен на него двух игроков «Реала» защитника Рафаэля Варана и нападающего Гарета Бэйла. Ранее Варан уже выражал желание покинуть «Реал» по окончании сезона.

26-летний Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года из «Ювентуса». Сумма трансфера составила € 105 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 29 матчах английского национального чемпионата, в которых забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.