Сулейманов признан лучшим игроком «Краснодара» в марте

Лучшим игроком «Краснодара» по итогам марта признан нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сулейманов занял первое место в результате голосования среди болельщиков клуба, набрав 44,7% голосов. В борьбе за эту награду форвард опередил голкипера Матвея Сафонова (20,3%), а также полузащитника Маурисио Перейру (15,4%).

В марте Сулейманов принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых стал автором двух забитых мячей. Также на его счету один гол в двух матчах Лиги Европы.

19-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». Всего в нынешнем сезоне он провёл 24 матча во всех турнирах, в которых забил 10 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.