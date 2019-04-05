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15 российских девушек выйдут замуж за голландцев, которые приезжали на ЧМ-2018

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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15 российских девушек выйдут замуж за голландцев, которые приезжали на ЧМ-2018
Футбол / ЧМ по футболу 2018

Директор ГБУ Московской области «ЗАГС-Сервис» Анастасия Точилина сообщила, что ближайшим летом 15 девушек из Московской области выйдут замуж за голландцев, которые приезжали в Россию на матчи чемпионата мира-2018.

«У нас сейчас очень много пар — русские девушки расписываются с голландцами, это кому вот мы организовываем свадьбы. Они подали заявления, обратно уехали в Нидерланды, возвращаются, сейчас мы будем обсуждать свадебную церемонию. Так мы насчитали около 15 подряд и все на лето… Пятнадцать разных девушек с голландцами познакомились в период чемпионата мира», — приводит слова Точилиной «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоялся в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чемпионом мира стала сборная Франции.

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Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
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