15 российских девушек выйдут замуж за голландцев, которые приезжали на ЧМ-2018

Директор ГБУ Московской области «ЗАГС-Сервис» Анастасия Точилина сообщила, что ближайшим летом 15 девушек из Московской области выйдут замуж за голландцев, которые приезжали в Россию на матчи чемпионата мира-2018.

«У нас сейчас очень много пар — русские девушки расписываются с голландцами, это кому вот мы организовываем свадьбы. Они подали заявления, обратно уехали в Нидерланды, возвращаются, сейчас мы будем обсуждать свадебную церемонию. Так мы насчитали около 15 подряд и все на лето… Пятнадцать разных девушек с голландцами познакомились в период чемпионата мира», — приводит слова Точилиной «Р-Спорт».

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоялся в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Чемпионом мира стала сборная Франции.