Скопинцев — о матче с «Крыльями Советов»: просто очередная игра для «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев поделился ожиданиями от домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов».

«Крылья Советов» — очень непростой соперник. Они стараются играть в достаточно атакующий футбол. Мы должны отталкиваться от своей игры, от нашей философии. Нужно постараться победить — и сделать это как можно качественней и красивее.

Почти всех игроков «Крыльев Советов» знаю заочно. Лично ни с кем не знаком, но есть несколько футболистов, которые выделяются.

Это просто очередная игра, в которой мы должны брать три очка, чтобы укреплять свои позиции в чемпионате», — сказал Скопинцев в интервью пресс-службе «Краснодара».

«Краснодар», набрав 38 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, «Крылья Советов» (24) — 11-е.