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Матерацци: главный клуб в России сейчас — «Зенит»

Матерацци: главный клуб в России сейчас — «Зенит»
Футбол / РПЛ

Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Марко Матерацци поделился мнением о России и российском футболе.

«Я в очередной раз поражён Россией. Сочи — город спорта. Здесь есть всё: объекты Олимпиады, чемпионата мира, Формулы-1.

Хотел бы я остаться в России чуть дольше? Если тренировать, то почему нет? Меня интересует ваша лига, я кое-что о ней знаю. Например, понимаю, что главный клуб сейчас — «Зенит». «Спартак» мне тоже очень интересен, и я следил за ним, потому что там работал итальянский тренер. Люди навсегда запомнят Карреру, с которым у команды были отличные результаты. Он доказал силу нашей тренерской школы, взял титул, который в России все так долго ждали.

Почему Каррера не получает работу в Италии? Италия — это другое. Совсем другое. Но я надеюсь, что ему когда-нибудь дадут шанс в Серии А», — сказал Матерацци в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Егорову.

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