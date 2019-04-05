Игнатов: если забью ЦСКА в завтрашнем дерби, то отпраздную

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов, являющийся воспитанником ЦСКА, сообщил, что в случае успеха он будет праздновать гол в ворота «армейцев» в матче с красно-белыми. Встреча «Спартак» — ЦСКА состоится завтра, 6 апреля. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Когда я переходил из академии ЦСКА в „Спартак“, то понимал, какой важный шаг делаю. На то время этот вариант был самый оптимальный, самый лучший. Я понимал, что „Спартак“ даст мне очень много в плане футбольных моментов, что тут намного лучше.



Первое время я не праздновал голы в ворота ЦСКА. Я забил его всего через месяц-два после того, как перешёл в „Спартак“. Сейчас, если забью, то отпраздную», — сказал Игнатов в интервью каналу Supporters Group в YouTube.