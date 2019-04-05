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«Майнц» разгромил «Фрайбург» и прервал серию поражений из четырёх матчей

«Майнц» разгромил «Фрайбург» и прервал серию поражений из четырёх матчей
Футбол / Германия

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» принимал «Фрайбург». Встреча прошла в Майнце на стадионе «Опель-Арена» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий Жан-Поль Бутьюс, отличившийся на 20-й минуте. До перерыва форвард Жан-Филипп Матета оформил дубль. Четвёртый мяч в ворота «Фрайбурга» забил нападающий Карим Онисиво в середине второго тайма. На 77-й минуте Матета оформил хет-трик.

«Майнц» перервал серию поражений в чемпионате Германии, которая состояла из четырёх матчей. Для «Фрайбурга» этот проигрыш стал первым за последние четыре встречи.

«Майнц» занимает 12-е место в турнирной таблице Бундеслиги, в активе команды Сандро Шварца 33 очка. «Фрайбург» (32) находится на 13-м месте.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
05 апреля 2019, пятница. 21:30 МСК
Майнц
Майнц
5 : 0
Фрайбург
Фрайбург
1:0 – Бутьюс – 20, 2:0 – Матета – 25, 3:0 – Матета – 33, 4:0 – Онисиво – 73, 5:0 – Матета – 77
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