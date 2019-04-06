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«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в Примейре

«Порту» обыграл «Боавишту» и вышел на первое место в Примейре
Футбол / Прочие турниры

В матче 28-го тура португальской Примейры «Порту» обыграл «Боавишту» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Порту на стадионе «Драгау». Обслуживал матч арбитр Руй Мануэл Гомеш Кошта.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. Автором гола стал форвард «Порту» Тикиньо, который реализовал пенальти. В начале второй половины преимущество «драконов» увеличил полузащитник Отавио, которому ассистировал хавбек Хесус Корона.

«Порту», набрав 69 очков, вышел на первое место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Боавишта» (29) осталась на 13-м месте.

В следующем туре «Порту» на выезде сыграет с «Портимоненсе». Встреча состоится 13 апреля. «Боавиште» предстоит домашняя игра с «Насьоналем», которая пройдёт 14 апреля.

Португалия - Примейра. 28-й тур
05 апреля 2019, пятница. 22:30 МСК
Порту
Порту
2 : 0
Боавишта
Порту
1:0 – Тикиньо – 41 (пен), 2:0 – Отавио – 48
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