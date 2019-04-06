Клопп: у «Ливерпуля» уже 82 очка — невероятный результат в этой сумасшедшей лиге

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после победы со счётом 3:1 в выездном матче 33-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном».

«Мы не показали игру топ-уровня, но наша команда сражалась. Люди хотят, чтобы «Ливерпуль» играл, как «Манчестер Сити», но мы не можем этого делать. Мы играем в свой футбол.

У нас уже 82 очка — превосходный результат в этой сумасшедшей лиге. Я действительно этим горжусь. Это невероятно.

Это трудный год для всех команд. Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно набрать 70-75 очков, а для титула понадобится около 90. «Ливерпуль» всё ещё участвует в чемпионской гонке, и это здорово», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль», набрав 82 очка, возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Манчестер Сити» (80) занимает второе место, при этом у «горожан» есть одна игра в запасе.