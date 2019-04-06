Роскошный гол Халка — в видеообзоре матча «Шанхай СИПГ» — «Чунцин Лифань»

В матче 4-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» принимал «Чунцин Лифань». Встреча состоялась на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.



Голами в составе победителей отметились полузащитник Адриан Межеевски, нападающий Фернандиньо и голкипер шанхайского клуба Янь Цзюньлин, который отправил мяч в собственные ворота. За «Шанхай СИПГ» забили нападающие Люй Вэньцзюнь и Халк, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит».



«Чунцин Лифань» набрал 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги. «Шанхай СИПГ» (9) — на 2-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является «Бэйцзин Гоань».



В следующем туре «Шанхай СИПГ» на своём поле сыграет с клубом «Ухань Чжоэр», а «Чунцин Лифань» примет «Хэбей Чайна Форчун».