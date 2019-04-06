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Роскошный гол Халка — в видеообзоре матча «Шанхай СИПГ» — «Чунцин Лифань»

Роскошный гол Халка — в видеообзоре матча «Шанхай СИПГ» — «Чунцин Лифань»
Футбол / Прочие турниры

В матче 4-го тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ» принимал «Чунцин Лифань». Встреча состоялась на стадионе «Шанхай стэдиум» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Голами в составе победителей отметились полузащитник Адриан Межеевски, нападающий Фернандиньо и голкипер шанхайского клуба Янь Цзюньлин, который отправил мяч в собственные ворота. За «Шанхай СИПГ» забили нападающие Люй Вэньцзюнь и Халк, хорошо известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит».

«Чунцин Лифань» набрал 7 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги. «Шанхай СИПГ» (9) — на 2-м месте в таблице. Лидером соревнования на данный момент является «Бэйцзин Гоань».

В следующем туре «Шанхай СИПГ» на своём поле сыграет с клубом «Ухань Чжоэр», а «Чунцин Лифань» примет «Хэбей Чайна Форчун».

Китай - Суперлига. 4-й тур
05 апреля 2019, пятница. 14:35 МСК
Шанхай СИПГ
Шанхай
2 : 3
Чунцин Лифань
Чунцин
0:1 – Межеевски – 30, 0:2 – Фернандиньо – 39, 1:2 – Вэньцзюнь – 54, 2:2 – Халк – 58, 2:3 – Цзюньлин – 90+3 (автогол)
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