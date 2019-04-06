Горецка: вся Германия ждёт матч «Баварии» с дортмундской «Боруссией»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился ожиданиями от матча 28-го тура немецкой Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».



«Это самый классный матч сезона. Вся Германия ждёт его. Конечно, мы хотим победить. Именно ради таких матчей ты и играешь в таком клубе. Мы все ждём встречи с „Боруссией“ с нетерпением. Думаю, „Бавария“ предстанет перед соперником с новой стороны и продемонстрирует нечто иное, чем то, что было в матче Кубка Германии с „Хайденхаймом“. На сто процентов уверен, что мы покажем игру топ-уровня», — приводит слова Горецки официальный сайт «Баварии».



Матч «Бавария» — «Боруссия» Д состоится сегодня, 6 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.