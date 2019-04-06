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Бартомеу: однажды Хави возглавит «Барселону»

Бартомеу: однажды Хави возглавит «Барселону»
Футбол / Испания

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность, что легенда клуба Хави, ныне выступающий за «Аль-Садд», в будущем возглавит сине-гранатовых.

«Верю, что однажды Хави возглавит „Барселону“. Если у него есть амбиции и он этого хочет, верю, что это случится. Но в настоящий момент у Вальверде контракт с клубом до 2021 года. Хави знает, когда его время в Катаре подойдёт к концу, он получит работу в клубе — с юношеской, второй или первой командой, как только наберётся необходимого опыта. Он знает, мы его ждём, как только закончится его проект в Катаре», — сказал Бартомеу в интервью ESPN.

Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2005 год. За первую команду сыграл 767 матчей — это клубный рекорд.

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