Бартомеу: знаю, что ждёт де Лигта, но сейчас не время говорить об этом

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал ситуацию с будущим защитника «Аякса» Матейса де Лигта, на которого претендует клуб.

«Де Лигт, как и другие великие игроки, является одним из футболистов, которым мы интересуемся. Каждый год наш клуб заинтересован в покупке нескольких игроков, и это лето не будет исключением. Я знаю, что ждёт де Лигта, но сейчас не время говорить об этом», — приводит слова Бартомеу El Mundo Deportivo.

В нынешнем сезоне в составе «Аякса» де Лигт принял участие в 44 матчах, отметился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами. Он является воспитанником клуба. Сегодня рыночная трансферная стоимость 19-летнего игрока оценивается в € 70 млн.