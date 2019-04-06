В Обнинске перед матчем «Кванта» с «Торпедо» случилась драка между фанатами

Сегодня, 6 апреля, в Обнинске произошла драка футбольных фанатов перед матчем первенства ПФЛ местного «Кванта» с «Торпедо».

Инцидент произошёл в районе улицы Лейпунского недалеко от гостиницы «Юбилейная». Инициаторами потасовки стали молодые люди в белых футболках и чёрных масках. В ситуацию оперативно вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые быстро оцепили район конфликта. Есть пострадавшие. Уже сообщается, что повреждения получили три человека. Двое из них были доставлены в медицинские учреждения города.

В 17 турах «Торпедо» набрало 43 очка и возглавляет турнирную таблицу первенства ФНЛ зоны «Центр». «Квант» занимает 11-е место. Команда из Обнинска набрала 19 очков.