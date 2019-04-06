Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Черноморец» — «Урожай». 6 апреля. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ

«Анжи» и «Динамо» не смогли выявить победителя в матче РПЛ
Футбол / РПЛ

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Анжи» принимал московское «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске и завершилась со счётом 1:1.

На 16-й минуте счёт открыл нападающий махачкалинской команды Андрес Понсе, забив с подачи голкипера Юрия Дюпина. Ответный гол был забил на 73-й минуте — его автор защитник «Динамо» Тони Шуньич, а результативную передачу на свой счёт записал полузащитник Артур Юсупов. Таким образом, «Анжи» и «Динамо» продлили безвыигрышные серии в чемпионате России до 4 матчей.

«Анжи» набрал 19 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (24) — на 12-м месте. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 44 очка в 21 матче.

Россия - Премьер-Лига. 22-й тур
06 апреля 2019, суббота. 14:00 МСК
Анжи
Махачкала
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 – Понсе – 16, 1:1 – Шуньич – 73
Удаления: нет – Теттех, 90+4
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент