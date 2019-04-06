«Байер» проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» вырвал победу в матче с «Шальке»

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «Байера» Кай Хаверц, реализовавший пенальти на 11-й минуте. В середине первого тайма хавбек «Лейпцига» Марсель Забитцер сравнял счёт. До перерыва Хаверц во второй раз вывел хозяев вперёд.

На 64-й минуте отличился нападающий гостей Тимо Вернер. Полузащитник Эмиль Форсберг вывел «Лейпциг» вперёд в середине второго тайма, реализовав 11-метровый удар. Последний гол забил форвард Матеус на 83-й минуте.

Результаты других матчей 28-го тура чемпионата Германии

«Шальке-04» — «Айнтрахт» — 1:2

«Штутгарт» — «Нюрнберг» — 1:1

«Герта» — «Фортуна» — 1:2

«Вольфсбург» — «Ганновер-96» — 3:1.