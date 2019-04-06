Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Рубин» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Байер» проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» вырвал победу в матче с «Шальке»

«Байер» проиграл «Лейпцигу», «Айнтрахт» вырвал победу в матче с «Шальке»
Футбол / Германия

В матче 28-го тура немецкой Бундеслиги «Байер» принимал «РБ Лейпциг». Встреча прошла в Леверкузене на стадионе «Бай-Арена» и завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «Байера» Кай Хаверц, реализовавший пенальти на 11-й минуте. В середине первого тайма хавбек «Лейпцига» Марсель Забитцер сравнял счёт. До перерыва Хаверц во второй раз вывел хозяев вперёд.

На 64-й минуте отличился нападающий гостей Тимо Вернер. Полузащитник Эмиль Форсберг вывел «Лейпциг» вперёд в середине второго тайма, реализовав 11-метровый удар. Последний гол забил форвард Матеус на 83-й минуте.

Результаты других матчей 28-го тура чемпионата Германии

«Шальке-04» — «Айнтрахт» — 1:2

«Штутгарт» — «Нюрнберг» — 1:1

«Герта» — «Фортуна» — 1:2

«Вольфсбург» — «Ганновер-96» — 3:1.

Германия - Бундеслига. 28-й тур
06 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
2 : 4
РБ Лейпциг
Лейпциг
1:0 – Хаверц – 11 (пен), 1:1 – Забитцер – 17, 2:1 – Хаверц – 23, 2:2 – Вернер – 64, 2:3 – Форсберг – 71 (пен), 2:4 – Матеус – 83
Германия - Бундеслига. 28-й тур
06 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
1 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
0:1 – Ребич – 13, 1:1 – Сердар – 21, 1:2 – Йович – 90+9 (пен)
Удаления: Сердар, 90+4 – нет
Германия - Бундеслига. 28-й тур
06 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
1 : 1
Нюрнберг
Нюрнберг
0:1 – Перейра – 42, 1:1 – Кабак – 75
Германия - Бундеслига. 28-й тур
06 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Герта
Берлин
1 : 2
Фортуна
Дюссельдорф
0:1 – Раман – 35, 1:1 – Груич – 41, 1:2 – Раман – 61
Германия - Бундеслига. 28-й тур
06 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
3 : 1
Ганновер-96
Ганновер
0:1 – Вайдандт – 30, 1:1 – Штеффен – 32, 2:1 – Штеффен – 71, 3:1 – Руссийон – 78
Самый заметный россиянин в немецком футболе. Возможно, вы его даже не помните
Он забивал «Спартаку», входил в список Капелло, а на 28-м году решился на кардинальные перемены.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент