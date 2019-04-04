Самый заметный россиянин в немецком футболе. Возможно, вы его даже не помните

К своим 28 годам он исходил все профессиональные лиги России: вторую – с родным барнаульским «Динамо» и «Волгарём», первую – с тем же «Волгарём» и «Енисеем», высшую – с «Анжи», «Томью» и – формально – с «Краснодаром» (за основу «быков» Жиров не сыграл ни минуты).

Вполне заурядная биография, если бы не два примечательных факта:

а) единственный гол Александра в РПЛ принёс «Анжи» выездную победу над «Спартаком»;

б) в начале 2015-го прогресс высокого сибирского блондина отметил сам Капелло, включив Жирова в расширенный список сборной перед матчами с Черногорией и Казахстаном).



В остальном – карьера как карьера, ничего особенного. Так и бродил бы он по привычному кругу «ФНЛ – РПЛ – ФНЛ», если бы летом 2018-го не побоялся жизнь переменить.



У многих, наверное, летняя новость о переходе Жирова в «Зандхаузен» вызвала два вопроса: «Кто-кто?» и «Куда-куда?». Футбольная Германия тоже поначалу скептически приняла русского новичка, а после первых неудач – вообще выбросила из головы. Он не раскис, справился со стартовыми трудностями — и теперь наслаждается выступлениями в одной из самых футбольных стран мира.

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Не страшно, что эта Бундеслига – только вторая. В Германии на неё ходят лучше, чем у нас на «вышку». Большинству клубов РПЛ посещаемость «Кёльна» (48 684 человека в среднем на матче), «Гамбурга» (48 277), «Санкт-Паули» (29 420) или дрезденского «Динамо» (27 770) даже не снилась. Уже ради одной только этой атмосферы стоило пуститься в немецкое приключение. И старательно преодолевать сложности адаптации.

Что такое «Зандхаузен»

Футбольный клуб «Зандхаузен» представляет одноимённый городишко в земле Баден-Вюртемберг. С 1957 по 2012 год команда слонялась между третьим и четвёртым национальным дивизионом и только семь лет назад повысилась до второго. Всё население коммуны (15 024 человека, согласно последней переписи) можно рассадить на местном стадионе «Хардвальдштадион» — ещё и две с половиной сотни свободных мест останется. Неудивительно, что в «зрительском» рейтинге турнира «Зандхаузен» последний, но в масштабах города и шесть с лишним тысяч человек на игре – заслуживающий уважения показатель. А 10 500 зрителей на недавнем матче с «Санкт-Паули» и вовсе выглядят фантастикой.



По спортивным показателям «Зандхаузену» тоже объективно сложно тягаться с большими клубами. Его участь – борьба за выживание. Семь сезонов чёрно-белые с этой миссией благополучно справлялись – надеются уцелеть и теперь. Основания для осторожного оптимизма есть.

Как дебютировал Жиров

Естественно, что первый россиянин в истории «Зандхаузена» был обречён на пристальное внимание местной публики. Турецкий тренер Кенан Кочак, который и инициировал приглашение Жирова, не скрывал удовлетворения сделкой. Насколько высокими были ожидания от новичка, настолько глубоким – разочарование стартом.

Российский защитник Александр Жиров делает первые успехи во второй Бундеслиге Фото: TF-Images/Getty Images

Первый матч – 1:3 от «Гройтер Фюрт» в гостях с пропущенным из-под Жирова голом. Второй – 0:3 дома от «Гамбурга», и снова с промашкой Александра: не смог принять безалаберную передачу вратаря, а потом – догнать забивающего нападающего. В обоих случаях – 4,5 от «Киккера» (высший балл – 1, низший – 6) – и глухой запас. За следующие почти четыре месяца Жиров не получил ни минуты игрового времени.

Возвращение россиянина

Из «опалы» российский защитник вышел только к концу 2018 года и при другом тренере. Спустя два месяца после своего назначения Уве Кошинат поощрил Жирова за усердие на тренировках – сам сказал – местом в основе. После ничьей с «Арминией» в Билефельде (1:1) дела Александра пошли на лад.

В первых турах нового года тренер ещё ротировал состав центра обороны, определяя Александра то в основу, то в резерв, а после чувствительного поражения от «Эрцгебирге» (0:3 дома) сделал ставку на русско-голландскую связку Жиров – Верлат (ещё одно летнее приобретение). Итог – лучший отрезок в сезоне и три победы подряд. Прямых конкурентов – «Магдебург» и «Ингольштадт» — «Зандхаузен» обыграл в гостях, одного из фаворитов сезона, «Санкт-Паули», разнёс дома (4:0). Жиров все матчи отработал от начала до конца, получив от «Киккера» дважды по 2,5 и раз 3,5. Нормальные оценки.



Мартовский рывок позволил «Зандхаузену» впервые за три месяца выскочить из зоны вылета, но каждый из семи оставшихся туров для него подобен финалу. В одном из них «Зандхаузен» Александра Жирова приедет в гости к «Дуйсбургу» Станислава Ильюченко. Последний нашему болельщику ещё меньше знаком, поскольку является «продуктом» немецкой футбольной системы. А других россиян в двух главных дивизионах Германии и нет. Последим за этими.