«Спартак» — ЦСКА: Селихов получил травму руки и был заменён на Максименко

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов из-за повреждения не смог доиграть домашний матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.

Селихов получил травму руки в столкновении с партнёром по команде Самуэлем Жиго. К голкиперу несколько раз обращались тренеры, чтобы узнать, может ли он продолжить играть. В итоге 24-летнего футболиста заменили в середине второго тайма на Александра Максименко.

Московское дерби сейчас проходит в Москве на стадионе «Открытие Арена». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. К 82-й минуте счёт 2:0 в пользу ЦСКА.

«Армейцы», набрав 37 очков, занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — на пятом.

В 23-м туре российского первенства ЦСКА 13 апреля на стадионе «ВЭБ Арена» примет «Оренбург», а «Спартак» на следующий день в гостях сыграет с «Ростовом» на «Ростов Арене».