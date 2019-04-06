Кононов: абсолютно не жалею, что «Спартак» расстался с Ерёменко, Джано и Поповым

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов после поражения со счётом 0:2 в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА сказал, что у него нет сожалений из-за продажи минувшей зимой Ивелина Попова, Джано Ананидзе и Романа Ерёменко.

«Абсолютно не жалею. Футбол состоит из разных составляющих, где есть позиционные и быстрые атаки. Да, сегодня у нас возникли моменты, где мы атаковали при помощи быстрых выпадов. Сегодня они у нас, возможно, получаются лучше», — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Напомним, в минувшее зимнее трансферное окно Попов и Ерёменко перешли в «Ростов», а Джано стал игроком «Крыльев Советов».

«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.