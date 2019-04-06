Обляков — о победе над «Спартаком»: первый матч в сезоне, где ЦСКА чуть повезло

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал победу со счётом 2:0 в выездном матче 22-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Первый тайм не был плохим, у них были опасные моменты, но и у нас хватало подходов. Во втором тайме быстрый гол сыграл роль. Довели матч до победы. Когда ведёшь — 2:0, упускать победу, как в прошлом матче, — ни в какие рамки не лезет. Мы сделали выводы, всё получилось.

После голов отошли в оборону после 70-й минуты, но моментов они не создали. Первый матч в сезоне, возможно, где нам чуть повезло. В остальных матчах, где мы должны были побеждать, мы побеждали. Где-то фарт и на нашей стороне должен быть», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.