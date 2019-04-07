Победный гол Классона с пенальти — в обзоре матча «Краснодар» — «Крылья Советов»

В матче 22-го тура чемпионата России «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч арбитр Алексей Еськов, которому ассистировали Тихон Калугин и Антон Кобзев.

Победный гол бы забит на 93-й минуте. Автором гола стал шведский полузащитник «быков» Виктор Классон, который реализовал 11-метровый.

Краснодарский клуб доигрывал встречу в меньшинстве. Во втором тайме защитник Сергей Петров получил две жёлтые карточки в течение восьми минут и покинул поле.

«Краснодар», набрав 41 очко, вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (24) остались на 11-м месте.

В следующем туре «Краснодар» на выезде сыграет с «Динамо». Матч состоится 14 апреля. «Крыльям» предстоит домашняя игра с «Рубином», которая пройдёт 12 апреля.

Видеообзор игры «Краснодар» — «Крылья Советов» можно посмотреть на канале Премьер-Лиги в Rutube.

