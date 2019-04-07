«Рубин» — «Арсенал» Т: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 7 апреля, на стадионе «Казань Арена» состоится матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» — «Арсенал». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым. Ассистентами главного судьи станут Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев. В роли резервного рефери выступит Иван Сараев.



Казанский «Рубин» набрал 29 очков в 21 матче и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (30) — на 7-е место в таблице чемпионата России. Лидером соревнования на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 44 очка в 21 матче. В прошлом туре «Рубин» сыграл вничью с «Енисеем» (1:1), а тульский «Арсенал» обыграл «Крылья Советов» (1:0).