«Уфа» — «Ростов»: Попов получил травму и покинул поле

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов из-за травмы не смог доиграть выездной матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».

Попов получил повреждение в первом тайме встречи. На 24-й минуте вместо него на поле вышел хавбек Бактийор Зайнутдинов.

Матч «Уфа» — «Ростов» сейчас проходит в Уфе на стадионе «Нефтяник». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн трансляцию игры. К 66-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. Автором гола стал нападающий Сильвестр Игбун, отличившийся в середине первого тайма после передачи защитника Бояна Йокича.

«Ростов», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (17) — 15-е.

Статистику игроков российского первенства можно посмотреть на «Чемпионате».