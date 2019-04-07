Болельщицы «Уфы» — Новосельцеву: Ваня, верни носки

Болельщицы «Уфы» во время домашнего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» обратились к защитнику жёлто-синих Ивану Новосельцеву, сообщает корреспондент «Чемпионата» Иван Уральский.

«Ваня, верни носки», — написано на баннерах болельщиц.

Перед игрой девушки созвонились с баскетболисткой Катериной Кейру, женой Новосельцева, которая в начале апреля рассказала, что Иван за две недели её отсутствия вывез из их квартиры все свои вещи — обувь, носки, одну игрушку Микки Маус и магнитики с холодильника.

Новосельцев выступает за «Ростов» с 2019 года. Ранее он защищал цвета махачкалинского «Анжи», тульского «Арсенала», «Зенита» из Санкт-Петербурга, московского «Торпедо» и «Истры». Иван также играл за «Ростов» с 2015 по 2016 год.

«Ростов», набрав 32 очка, занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (17) — 15-е.