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«Фиорентина» проиграла аутсайдеру Серии А в домашнем матче

«Фиорентина» проиграла аутсайдеру Серии А в домашнем матче
Футбол / Италия

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Фрозиноне». Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал нападающий «Фрозиноне» Даниэль Чофани, отправивший мяч в ворота «Фиорентины» в концовке матча, на 84-й минуте. Таким образом, флорентийская команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 7 матчей.

«Фрозиноне» набрал 23 очка и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая «Кьево» на 12 очков. «Фиорентина» (39) — на 10-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 84 очка в 31 матче.

Италия - Серия А. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 13:30 МСК
Фиорентина
Флоренция
0 : 1
Фрозиноне
Фрозиноне
0:1 – Чофани – 84
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