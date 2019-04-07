«Фиорентина» проиграла аутсайдеру Серии А в домашнем матче

В матче 31-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» принимала «Фрозиноне». Встреча состоялась на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал нападающий «Фрозиноне» Даниэль Чофани, отправивший мяч в ворота «Фиорентины» в концовке матча, на 84-й минуте. Таким образом, флорентийская команда продлила безвыигрышную серию в чемпионате Италии до 7 матчей.



«Фрозиноне» набрал 23 очка и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, опережая «Кьево» на 12 очков. «Фиорентина» (39) — на 10-м месте в таблице чемпионата Италии. Лидером соревнования на данный момент является туринский «Ювентус», набравший 84 очка в 31 матче.