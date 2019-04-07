Наумов: если «Локомотив» победит «Зенит», у него будут реальные шансы на золото

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от матча «железнодорожников» с «Зенитом» в рамках 22-го тура РПЛ.

«Я думаю, будет победа «Локомотива» или ничья. Скажется фактор домашнего поля: болельщики будут гнать футболистов вперёд. «Локомотив» сыграл неплохой матч с «Ростовом», хоть и не смог победить. У «Локомотива» было три дня на подготовку, думаю, они смогли восстановиться. «Железнодорожники» будут максимально мотивированы, потому что этот матч ключевой. Если удастся его выиграть, «Локо» приблизится к «Зениту», и у него будут реальные шансы на золото в этом сезоне.

Ничья — это не очень хороший результат, поражение — тем более. В случае ничьей «Локомотиву» нужно отпускать «Зенит» и бороться за второе место. Поражение максимально осложнит «железнодрожникам» шансы на чемпионство. Будет очень большая разница, поэтому догнать уже будет сложно», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владом Шараем.

Матч «Локомотив» — «Зенит» состоится сегодня, 7 апреля, и начнётся в 19:00 мск.