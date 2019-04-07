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«Севилья» обыграла «Вальядолид» благодаря двум голам в конце матча

«Севилья» обыграла «Вальядолид» благодаря двум голам в конце матча
Футбол / Испания

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» уступил «Севилье» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес, которому ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.

Счёт был открыт на 84-й минуте. Автором гола стал Роке Меса. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эвер Банега. В компенсированное время преимущество гостей увеличил Мунир Эль-Хаддади с паса Бриана Хиля. Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес провёл на поле 90 минут.

«Севилья», набрав 49 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (30) остался на 16-м месте.

В следующем туре «Севилья» на своём поле сыграет с «Бетисом». Матч состоится 13 апреля.

Испания - Примера. 31-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 17:15 МСК
Вальядолид
Вальядолид
0 : 2
Севилья
Севилья
0:1 – Меса – 84, 0:2 – Эль-Хаддади – 90+2
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