«Севилья» обыграла «Вальядолид» благодаря двум голам в конце матча

В матче 31-го тура чемпионата Испании «Вальядолид» уступил «Севилье» со счётом 0:2. Встреча состоялась в Вальядолиде на стадионе «Хосе Соррилья». Обслуживал матч арбитр Хосе Санчес Мартинес, которому ассистировали Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия.

Счёт был открыт на 84-й минуте. Автором гола стал Роке Меса. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Эвер Банега. В компенсированное время преимущество гостей увеличил Мунир Эль-Хаддади с паса Бриана Хиля. Бывший полузащитник «Спартака» Квинси Промес провёл на поле 90 минут.

«Севилья», набрав 49 очков, поднялась на пятое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Вальядолид» (30) остался на 16-м месте.

В следующем туре «Севилья» на своём поле сыграет с «Бетисом». Матч состоится 13 апреля.