«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счёте

В матче 29-го тура чемпионата Ниделандов «Витесс», который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с ПСВ со счётом 3:3. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Сердар Гёзюбююк.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Тулани Сереро с передачи Матуша Беро. В концовке первого тайма счёт сравнял Ирвин Лосано, реализовавший 11-метровый. На 59-й минуте хозяев вывел вперёд Мартин Эдегор, которому ассистировал Майкел ван дер Верфф. Вскоре Люк де Йонг восстановил равновесие с паса Дензела Дюмфриса. На 83-й минуте «Витесс» вновь повёл в счёте, отличился Тим Матавж, который ранее выступал за ПСВ. Спас гостей от поражения Лосано, который вновь забил с пенальти.

«Витесс», набрав 43 очка, остался на седьмом месте в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ (71) по-прежнему занимает второе место.