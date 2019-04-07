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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счёте

«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с ПСВ, трижды ведя в счёте
Футбол / Прочие турниры

В матче 29-го тура чемпионата Ниделандов «Витесс», который возглавляет россиянин Леонид Слуцкий, сыграл вничью с ПСВ со счётом 3:3. Встреча состоялась в Арнеме на стадионе «Гелредом». Обслуживал матч арбитр Сердар Гёзюбююк.

Счёт был открыт на 13-й минуте. Автором гола стал Тулани Сереро с передачи Матуша Беро. В концовке первого тайма счёт сравнял Ирвин Лосано, реализовавший 11-метровый. На 59-й минуте хозяев вывел вперёд Мартин Эдегор, которому ассистировал Майкел ван дер Верфф. Вскоре Люк де Йонг восстановил равновесие с паса Дензела Дюмфриса. На 83-й минуте «Витесс» вновь повёл в счёте, отличился Тим Матавж, который ранее выступал за ПСВ. Спас гостей от поражения Лосано, который вновь забил с пенальти.

«Витесс», набрав 43 очка, остался на седьмом месте в турнирной таблице Эредивизии. ПСВ (71) по-прежнему занимает второе место.

Нидерланды - Эредивизия. 29-й тур
07 апреля 2019, воскресенье. 17:45 МСК
Витесс
Арнем
3 : 3
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
1:0 – Сереро – 13, 1:1 – Лосано – 41 (пен), 2:1 – Эдегор – 59, 2:2 – де Йонг – 70, 3:2 – Матавж – 83, 3:3 – Лосано – 90+1 (пен)
Удаления: ван дер Верфф, 89 – нет
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