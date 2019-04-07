«Ницца» минимально обыграла «Монпелье» в матче 31-го тура Лиги 1

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1 между «Ниццей» и «Монпелье». Минимальную победу в поединке, который прошёл на «Альянц Ривьере», одержали хозяева.

Единственный гол в игре был забит на 20-й минуте. Результативным ударом отметился бразильский защитник Данте. 35-летний игрок, известный по выступлениям за «Баварию», головой замкнул навес со штрафного в исполнении полузащитника Вилана Сиприена.

Победа позволила «Ницце» обойти «Монпелье» в турнирной таблице чемпионата Франции и подняться на 7-е место. Команда Патрика Виейра набрала 47 очков. «Монпелье» имеет в активе 45 баллов.

В следующем туре «Ницца» сыграет в гостях против «Ренна». «Монпелье» на своём поле будет противостоять «Тулузе».