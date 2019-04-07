У главного тренера «Севильи» диагностирован рак крови

У главного тренера «Севильи» Хоакина Капарроса обнаружились серьёзные проблемы со здоровьем.

Об этом, как сообщает информирует El Mundo Deportivo, рассказал сам 63-летний специалист после матча 31-го тура испанской Примеры против «Вальядолида» (2:0). По словам наставника красно-белых, ему не нужно будет лечение и он продолжит работать с командой до конца сезона. Также он выразил слова благодарности руководству андалусийского клуба за поддержку и за то, что ему было позволено продолжить миссию по выводу «Севильи» в Лигу чемпионов.

После 31-го тура «Севилья» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе команды Капарроса 49 очков. От заветной 4-й позиции, на которой расположился «Хетафе», её отделяет один балл.