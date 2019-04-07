Каррера: слишком уважаю Л. Федуна, чтобы отвечать его брату

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал слова члена совета директоров красно-белых Андрея Федуна, который ранее заявил, что игроки команды не прогрессировали при итальянском специалисте в постчемпионском сезоне.



«Слишком уважаю владельцев „Спартака“ – господ Леонида Федуна и Вагита Алекперова (всегда буду благодарен им за предоставленный мне шанс), чтобы отвечать брату господина Федуна, который, как мне кажется, никогда не блистал своими футбольными компетенциями.



К сожалению, посмотреть матч „Спартак“ — ЦСКА мне не удалось, поэтому выводов от меня ждать не стоит. Но результат знаю, и положительных эмоций он принести не может.



Могу пожелать болельщикам „Спартака“ продолжать верить в команду и ходить на стадион. Чемпионат не закончен. До финиша ещё восемь туров и возможно всё. Ситуация ещё может измениться», — приводит слова Карреры «Спорт-экспресс».

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