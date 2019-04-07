«Зенит» — о статистике Оздоева: два матча — два голевых поцелуя

«Твиттер» «Зенита» отреагировал на очередной гол защитника команды Ярослава Ракицкого после поцелуя хавбека Магомеда Оздоева. Свой второй гол за команду украинец провёл в ворота «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ.

В «твиттере» сине-бело-голубых появилось фото украинца и россиянина со словами: «Немного статистики. 2 матча, 2 голевых поцелуя».

Фото доступно в "твиттере" «Зенита».

Ракицкий перешёл в «Зенит» зимой этого года из «Шахтёра». Его трансфер обошёлся сине-бело-голубым в € 10 млн. В составе команды Сергея Семака он уже провёл 9 матчей и забил 2 гола. Результативным ударом после штрафного он отметился также в матче предыдущего тура чемпионата России с «Оренбургом». В обоих случаях перед исполнением стандарта его в голову целовал Оздоев.