Бистрович: перформансы оппонента — лишь мотивация для ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович прокомментировал победу в матче 22-го тура чемпионата России со «Спартаком» (2:0).

«Всем известно, что матч против «Спартака» — важнейшая игра для наших болельщиков и для нас тоже. Ни для кого не секрет, как было важно сыграть хорошо и показать свой характер в столь принципиальной игре. Конечно, мы очень довольны результатом и рады победе.

Обе команды были нацелены на победу, и любой эпизод мог повлиять на исход матча. Возможно, у «Спартака» в первом тайме было преимущество, и они создали один или два шанса, чтобы забить. Но во втором тайме мы полностью владели игрой.

Мы забили быстрый гол в самом начале второго тайма. Это был отличный момент. Здорово, что после этого мы не остановились, не стали играть на удержание, а продолжили атаковать. У нас были моменты, нам удалось забить второй гол. После этого у нас уже не было действительно хороших шансов снова огорчить соперника.

Так как я начинал матч на скамейке запасных, в перерыве между таймами разминался на поле и не знаю, что происходило в раздевалке. А после игры все, конечно, были очень рады. Мы поздравили друг друга. Это была очень хорошая победа в принципиальной игре, которая принесла нам важные три очка.

Давление трибун? Лично я всегда испытываю невероятные эмоции, когда играю при большом количестве людей. И даже если болельщиков соперника больше, чем фанатов нашей команды. Я просто люблю играть при полном стадионе, мне нравится эта атмосфера. А перформансы оппонента — лишь мотивация для нас», — приводят слова Бистровича «Известия».

«Армейцы», набрав 40 очков, занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, красно-белые (36) — пятое.